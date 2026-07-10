Un bagnino controcorrente

La sua scelta colpisce perché negli anni i prezzi di ombrelloni e lettini sono cambiati sensibilmente da zona a zona e da stagione a stagione mentre, come riporta il ‘Corriere della Sera’, nello stabilimento di Guerrino Ricci una brandina costa ancora 4 euro al giorno, mentre l’ombrellone viene concesso senza un costo aggiuntivo.

“L’ombrellone io non lo faccio pagare”, conferma Ricci, una frase semplice che colpisce se a pronunciarla è un lavoratore in un periodo in cui l’accesso alla spiaggia attrezzata è diventato per molte famiglie una voce di spesa da valutare con attenzione.

Ricci non ha applicato differenze sostanziali legate alla posizione dell’ombrellone, vicino alla riva o più arretrato verso la strada; la logica, nel suo caso, è rimasta quella di una spiaggia pensata per una frequentazione abituale, vicina alle esigenze di chi non cerca necessariamente un’esperienza balneare di lusso.

La Riviera romagnola, del resto, ha costruito una parte importante della propria identità proprio sulla cultura dell’accoglienza balneare, e luoghi come Riccione, Rimini e le località vicine sono diventati emblematici.

Lo stabilimento numero 16 mantiene quindi una linea diversa rispetto a una parte del mercato balneare. Ricci lavora nel settore da circa cinquant’anni e attraversa stagioni molto diverse della Riviera, dagli anni del grande turismo fino a una fase in cui le abitudini dei vacanzieri cambiano e la presenza straniera appare meno numerosa rispetto al passato.

Tra i clienti citati dal bagnino compare anche Heidi, una donna tedesca di 87 anni che continua a scegliere quella spiaggia, la cui presenza racconta il valore della continuità che alcuni stabilimenti conservano nel tempo, attraverso rapporti di fiducia e abitudini che si ripetono estate dopo estate.







