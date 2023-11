CURIOSITÀ Un Bar anche per cani Al Dickens restobar di Chivilcoy in provincia di Buenos Aires in Argentina cani senza casa trovano, riparo, una ciotola di crocchette, e tante coccole dai clienti

Un Bar anche per cani.

Quale potrebbe essere una unità di misura per l’amore che ogni umano può provare per cani e gatti? Non esiste ma ci sono azioni nobili che si possono fare nei loro confronti.

Pensate adesso ad un locale in cui i cani randagi e senza una casa possono trovare riparo durante le giornate di pioggia, una ciotola piena di crocchette e carezze dai clienti.

Sembra un’utopia ma al Dickens restobar, un esercizio che serve anche piatti tipici in provincia di Buenos Aires, è così tutti i giorni. Qui vivono Corchito, Giacomo, Manuel e tanti altri amici a quattro zampe.

Erano tutti cani di strada, chi buttato per la via quando era solo un cucciolo, chi abbandonato dai suoi proprietari prima di un viaggio estivo.

Al Dickens restobar hanno trovato ospitalità e amore. Questo bar si trova a Chivilcoy ed è gestito da Camila Galland, una donna che ha sempre avuto a cuore gli animali.

Sua mamma, prima di lei, era solita accoglierli nel bar. Le loro code scodinzolanti passavano da tavolo a tavolo, ispirando artisti, musicisti o chi si fermava qui semplicemente per un caffè.



