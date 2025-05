CURIOSITÀ Un bella storia Un imprenditore multimiliardario ha deciso di impegnarsi nella salvaguardia della foresta pluviale amazzonica

Nel 2005 un imprenditore svedese di nome Johan Eliasch, dirigente sportivo, presidente di Head azienda che produce a livello internazionale articoli sportivi e della FIS, la Federazione internazionale sci e snowboard, multimiliardario e uno dei più ricchi.

Il suo patrimonio è stimato in 2,2 miliardi di sterline, questo uomo illuminato ha deciso di acquistare 400.000 acri di foresta pluviale amazzonica in Brasile, ma non per sfruttarla e quindi fare ancora soldi con il legname, ma per proteggerla, per salvarla.

Ma non è tutto, una volta acquistata ha bloccato qualsiasi attività di disboscamento e ha fatto del posto una riserva naturale e fondando Cool Earth, un’organizzazione no-profit per fermare la distruzione delle foreste tropicali e anche per proteggere le comunità indigene che le abitano, perché salvare l’Amazzonia, voleva dire anche salvare chi la abita.

