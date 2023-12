CURIOSITÀ Un bonus per la salute Corsa, camminata veloce ed escursionismo, se praticati con costanza avranno diritto ad un bonus , è l'iniziativa di una azienda cinese.

Un bonus per la salute, potremmo definire così l'iniziativa di un'azienda cinese di carta Guangdong Dongpo Paper che ha cancellato i premi produzione e li ha sostituiti con bonus concessi ai dipendenti che praticano la corsa.

L’iniziativa, partita per promuovere l’attività fisica, sembra aver riscosso un grande successo. Come riporta il South China Morning Post.

Ma come funziona? Un dipendente avrà in particolare un bonus mensile completo se corre 50 km al mese, il 60% se ne corre 40 e il 30% per 30 km.

Chi invece corre 100 km al mese riceverà un bonus con maggiorazione del 30%. In realtà l’azienda tiene conto anche dell’escursionismo in montagna e della camminata veloce e sta pensando di valutare le attività rispettivamente il 60 e il 30% dell’esercizio totale richiesto.

La distanza viene calcolata da dedicate app sugli smartphone dei dipendenti.



