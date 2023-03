NEW PLAY "Un buon inizio" Per Laura Pausini, un augurio e una certezza Un nuovo singolo a decretare il raggiungimento di nuove consapevolezze che disegnano sogni altrettanto nuovi da realizzare

"Un buon inizio" Per Laura Pausini, un augurio e una certezza.

Un nuovo inizio per quella che è una delle artiste italiane più conosciute e acclamate a livello internazionale. O forse sarebbe più corretto dire “Un buon inizio”.

Laura Pausini, celebrati i 30 anni di carriera con una maratona di concerti che l’ha portata a toccare tre città e due continenti in 24 ore, lancia il suo nuovo singolo, “Un buon inizio” appunto, regalato in anteprima ai suoi fan durante i suddetti concerti e ora disponibile per tutti dopo la pubblicazione avvenuta il 10 Marzo. Scritto a quattro mani con Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano offre uno spaccato profondamente vero della vita di ciascuno di noi, che passa per sbagli, cadute, errori di valutazione, ferite, ma che è anche evoluzione, cambiamento, tensione continua verso la conquista di un domani migliore.

La stessa Pausini, infatti, ha dichiarato: “...nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come l'Oscar, il Golden Globe, l'Eurovision e il film "Piacere di conoscerti", devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me, nel mio lavoro, mi hanno fatto capire che non credevano più in me. Ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che, come bombe, lasciavano cicatrici. Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo. Anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica, che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero un "Buon Inizio”.

E’ consolante leggere che anche artisti di questo calibro, che hanno collezionato decine e decine di traguardi, venduto, come Laura, più di 80 milioni di dischi e raggiunto quello che si può senza dubbio chiamare successo, vivano momenti di smarrimento in cui faticano a trovare fiducia in se stessi, ma è altresì di ispirazione vedere come in queste persone, alla fine, a fare la differenza, sia il fatto che la voglia di farcela, di crederci ancora, prevalga sempre, al di là dei cedimenti, delle paure, delle cadute.

A testimonianza del senso quasi autobiografico di questo brano, arriva inoltre la notizia dell’imminente matrimonio della cantante con il compagno e chitarrista, Paolo Carta, dopo 18 insieme e una splendida figlia, Paola.

Nell’attesa di vederla impegnata quest’estate nell’anteprima del suo tour mondiale con tre date a Venezia (30 Giugno, 1e 2 Luglio) e due a Siviglia (21 e 22 Luglio), non ci resta quindi che augurare a Laura altri 30 anni di carriera come quelli già vissuti ed un matrimonio da favola a coronare quello che per lei sarà sicuramente “Un Buon inizio”.











