CURIOSITÀ Un Caffè off line Singolare proposta di un bar di Amsterdam condividere esperienze off line e nuove amicizie nella vita reale

Un Caffè off line.

Il caffè? Lo prendiamo off line, questo accade al Café Brecht ad Amsterdam che ha introdotto “The Offline Club”, trasformando il bar in uno spazio dedicato a chi desidera fuggire dalla dipendenza dagli smartphone e godersi esperienze offline.

Un luogo speciale che invita i visitatori a mettere in pausa i propri dispositivi mobili, privilegiando interazioni autentiche e la vita reale rispetto al mondo digitale.

Il Café Brecht si presenta come un’isola di tranquillità in mezzo a connessioni costanti, proponendosi come rifugio per coloro che cercano una pausa dalla frenesia digitale.

In questo ambiente, l’attenzione si sposta dalle notifiche incessanti a un’atmosfera accogliente e stimolante, offrendo momenti di calma e di relax.

L’obiettivo è consentire ai visitatori di godere di un momento di pace personale o di condivisione di esperienze con altri che desiderano stare disconnessi.

Uno spazio che promuove conversazioni spontanee, nuove amicizie e condivisione di idee e progetti trasformandosi in un luogo intimo e rilassato.



