CURIOSITÀ Un Camper da 2 milioni di €uro esiste e lo possiede Will Smith I confort ci sono tutti, dalla cucina, al suo ufficio, poi una sala cinema e per finire una sala relax con sauna

Un Camper da 2 milioni di €uro esiste e lo possiede Will Smith.

L'ex principe di Bel-Air quando fa le cose le fa in grande e anche la scelta del camper non poteva sottrarsi a questa regola. Will Smith è fatto così sia nel lavoro, nella sua vita privata, insomma ama non circondarsi di cose particolari, e la scelta del suo camper è stata fatta in base alle sue regole. Non pensate minimamente di accostare un normalissimo camper al suo, anzi nello specifico non esagereremmo se lo volessimo definire più "una dimora su ruote".

L'attore/cantante la sua scelta la fece anni or sono decidendo che nei periodi di lavoro che lo tenevano lontano da casa per periodi più o meno lunghi, voleva circondarsi di tutti i confort. La cifra forse, beato lui, era l'ultimo dei suoi problemi tanto è vero che il valore raggiunto dal suo "The Heat" questo il nome del suo camper è stata al cambio di 2milioni di €uro. L'ha fatto realizzare da una azienda che si occupa di costruire quelli di lusso...

Pensate che solo la sala cinema ha un meccanismo interno che permette la stesura di uno schermo di 100mt. Al suo interno è attrezzata per ospitare circa 30 persone e si trova al piano superiore, poi la cabina armadio e un soggiorno con angolo trucco. Si perché The Heat di piani ne ha due e quello sopra offre oltre al bagno....di lusso anche lui, e il già citato cinema trova posto un angolo sauna.

Manca nulla?....Forse uno dei camper tradizionale attaccati di fianco, il "tender" per raggiungere i piccoli paesini dell'entroterra!!!





[Banner_Google_ADS]























I più letti della settimana: