TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Un carcere sui social

Un esperimento di sei mesi che parte da Bolzano che parla di rinascita

di Roberto Bagazzoli
17 ott 2025
Foto di Estella per Pexel
Foto di Estella per Pexel

Per sei mesi, il carcere di via Dante a Bolzano racconterà la quotidianità delle persone detenute: i corsi di formazione, i lavori di ristrutturazione, i progetti con il Comune e con le associazioni del territorio.

Un esperimento di comunicazione e trasparenza, ma anche un gesto di fiducia in un luogo dove troppo spesso si sente solo silenzio e pregiudizio.

Dopo anni di crisi, rivolte e degrado, l’istituto di Bolzano sta cambiando volto. Ristrutturazioni, laboratori professionali, accordi con la Croce Rossa e con il Comune, persino incontri con i giocatori dell’FC Südtirol per parlare di sport e reinserimento sociale.

Ora, con una pagina Instagram e presto anche Facebook, il carcere apre una finestra sul mondo. Niente video virali o selfie dietro le sbarre, ma immagini sobrie e parole che raccontano un’altra realtà possibile: quella di chi, pur detenuto, studia, lavora e prova a costruirsi un futuro. Un messaggio chiaro: il carcere non è solo pena, ma anche crescita, cura e prevenzione.

Il progetto durerà sei mesi e, se avrà successo, potrebbe diventare un modello per altri istituti italiani, dove la comunicazione digitale è ancora un tabù.

Dietro ogni post, ci sarà una redazione mista: personale penitenziario, educatori e volontari, tutti impegnati a scegliere con attenzione cosa mostrare, cosa raccontare, e come farlo.

Aprire un profilo social per un carcere può sembrare un dettaglio, ma in realtà è un passo enorme. Significa rompere il muro dell’isolamento, mostrare ai cittadini che anche dietro le sbarre c’è vita, impegno e rinascita.






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News