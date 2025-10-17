CURIOSITÀ Un carcere sui social Un esperimento di sei mesi che parte da Bolzano che parla di rinascita

Un carcere sui social.

Per sei mesi, il carcere di via Dante a Bolzano racconterà la quotidianità delle persone detenute: i corsi di formazione, i lavori di ristrutturazione, i progetti con il Comune e con le associazioni del territorio.

Un esperimento di comunicazione e trasparenza, ma anche un gesto di fiducia in un luogo dove troppo spesso si sente solo silenzio e pregiudizio.

Dopo anni di crisi, rivolte e degrado, l’istituto di Bolzano sta cambiando volto. Ristrutturazioni, laboratori professionali, accordi con la Croce Rossa e con il Comune, persino incontri con i giocatori dell’FC Südtirol per parlare di sport e reinserimento sociale.

Ora, con una pagina Instagram e presto anche Facebook, il carcere apre una finestra sul mondo. Niente video virali o selfie dietro le sbarre, ma immagini sobrie e parole che raccontano un’altra realtà possibile: quella di chi, pur detenuto, studia, lavora e prova a costruirsi un futuro. Un messaggio chiaro: il carcere non è solo pena, ma anche crescita, cura e prevenzione.

Il progetto durerà sei mesi e, se avrà successo, potrebbe diventare un modello per altri istituti italiani, dove la comunicazione digitale è ancora un tabù.

Dietro ogni post, ci sarà una redazione mista: personale penitenziario, educatori e volontari, tutti impegnati a scegliere con attenzione cosa mostrare, cosa raccontare, e come farlo.

Aprire un profilo social per un carcere può sembrare un dettaglio, ma in realtà è un passo enorme. Significa rompere il muro dell’isolamento, mostrare ai cittadini che anche dietro le sbarre c’è vita, impegno e rinascita.

