Un Chiello malinconico uscito dalla "Stanza 107".

Con un brano che richiama una storia romantica e feroce allo stesso tempo, Chiello è tornato sulla scena per spaziare e sorprendere. Il testo è in contrapposizione con la base musicale, travolgendo l'ascoltatore in una danza intrisa di dolore con un mix pop-rock, in questa stanza, Chiello riflette su errori e delusioni, esprimendo una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di se stessa.

Le melodie riprendono le sonorità di una musica italiana di altri tempi che ci fa sognare e scaturire un pizzico di malinconia, proprio dove ci vuole portare l'artista. Nel videoclip è insieme a una Marylin Monroe che incarna tutta l’attesa, la riflessione e la sofferenza contenuta in questo pezzo, dove troviamo anche Chiello in versione metal. Entrambi in grado di percepire la bellezza del mondo esterno, ma incapaci di toccarla, accomunati da una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di se stessa.

