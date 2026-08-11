Un defibrillatore per le nozze

Niente cristalli, elettrodomestici di ultima generazione o contributi per il viaggio di nozze. Nicola e Irene, giovane coppia di Volterra (Firenze), hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità.

I due sposi hanno infatti chiesto a parenti e amici di non comprare regali, ma di raccogliere i fondi necessari per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla città.

Lo racconta Il Tirreno. L'idea è nata dal desiderio di lasciare un segno tangibile e utile nel cuore del borgo etrusco. Lo strumento è stato installato in questi giorni in una delle aree verdi più frequentate del paese, all'interno di una teca cardioprotetta e accessibile a tutti, 24 ore su 24.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i neosposi e il loro piccolo Diego, cui è spettato l'onere e l'onore di svelare il totem. Con loro anche i rappresentanti del comune e i volontari della Croce rossa italiana della sezione di Volterra, a cui è stato simbolicamente consegnato il defibrillatore.

Gratitudine ed emozione da parte del sindaco di Volterra, Giacomo Santi: "Ci sono gesti semplici che raccontano molto di una comunità. Vogliamo dire grazie a Nicola e Irene che hanno scelto di trasformare la loro lista di nozze in qualcosa di prezioso per tutti: un defibrillatore. È un gesto di grande generosità, ma soprattutto un gesto che parla di comunità, di attenzione e di cura. Queste sono le piccole, grandi cose che rendono una comunità più forte: qualcuno dona, qualcuno si impegna, qualcuno insegna e tutti, alla fine, ne beneficiamo. Grazie davvero a Nicola, Irene e al piccolo Diego. Il loro giorno di festa è diventato un dono per tutta Volterra".







