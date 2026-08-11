CURIOSITÀ Un defibrillatore per le nozze Un gesto solidale per una coppia di ragazzi di Volterra niente lista nozze ma una raccolta fondi per l'acquisto del dispositivo

Un defibrillatore per le nozze.

Niente cristalli, elettrodomestici di ultima generazione o contributi per il viaggio di nozze. Nicola e Irene, giovane coppia di Volterra (Firenze), hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità.

I due sposi hanno infatti chiesto a parenti e amici di non comprare regali, ma di raccogliere i fondi necessari per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla città.

Lo racconta Il Tirreno. L'idea è nata dal desiderio di lasciare un segno tangibile e utile nel cuore del borgo etrusco. Lo strumento è stato installato in questi giorni in una delle aree verdi più frequentate del paese, all'interno di una teca cardioprotetta e accessibile a tutti, 24 ore su 24.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i neosposi e il loro piccolo Diego, cui è spettato l'onere e l'onore di svelare il totem. Con loro anche i rappresentanti del comune e i volontari della Croce rossa italiana della sezione di Volterra, a cui è stato simbolicamente consegnato il defibrillatore.

Gratitudine ed emozione da parte del sindaco di Volterra, Giacomo Santi: "Ci sono gesti semplici che raccontano molto di una comunità. Vogliamo dire grazie a Nicola e Irene che hanno scelto di trasformare la loro lista di nozze in qualcosa di prezioso per tutti: un defibrillatore. È un gesto di grande generosità, ma soprattutto un gesto che parla di comunità, di attenzione e di cura. Queste sono le piccole, grandi cose che rendono una comunità più forte: qualcuno dona, qualcuno si impegna, qualcuno insegna e tutti, alla fine, ne beneficiamo. Grazie davvero a Nicola, Irene e al piccolo Diego. Il loro giorno di festa è diventato un dono per tutta Volterra".

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