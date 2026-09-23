CURIOSITÀ Un documentario per Lady D Sarebbe un progetto non ancora definito del figlio Harry che ci sta lavorando per il trentennale dalla scomparsa

Un documentario per Lady D.

Un nuovo documentario per ricordare Lady Diana a trent'anni dalla sua morte. È uno dei progetti ai quali starebbe lavorando il principe Harry in vista dell'anniversario del 31 agosto 2027.

Secondo l'Express, il Duca di Sussex vorrebbe celebrare l'eredità della madre e avrebbe già avviato contatti con amici e familiari. Tra le persone che potrebbero partecipare ci sarebbe anche il conte Spencer, fratello di Diana e zio di Harry. Il progetto, al momento, non sarebbe ancora stato definito.

Harry aveva 12 anni quando Diana morì a 36 anni nell'incidente automobilistico avvenuto a Parigi sotto il ponte dell'Alma. Il fratello William, futuro re di Gran Bretagna, ne aveva 15. I due avevano già raccontato insieme la madre nel documentario del 2017 "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", realizzato in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa.

In quell'occasione i due principi avevano condiviso ricordi legati all'infanzia e parlato del dolore vissuto dopo la prematura scomparsa della mamma.

Anche il conte Spencer è tornato sulla figura della sorella nel libro di memorie "Il canto dei cigno. Diana, mia sorella" (edito Mondadori). "Ci sono volte in cui sento Diana al mio fianco nei momenti difficili.

Se devo affrontare qualcosa di veramente importante, una riunione in cui si decide qualcosa di cruciale o altro, indosso sempre i gemelli che mi ha regalato alla fine degli anni '80, come una sorta di memoriale. Il ricordo di Diana dà conforto alle persone anche adesso", ha raccontato il conte.









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