Un'estate da single

Secondo una recente indagine di Speed Vacanze®, tour operator italiano leader nei viaggi di gruppo per single, oltre il 65% delle partenze annuali si concentra tra giugno e agosto, con un picco significativo tra luglio e la prima metà di agosto.

Un trend in continua crescita che va ben oltre il semplice desiderio di vacanza: per molti single, l’estate rappresenta l’occasione ideale per rimettersi in gioco, partire senza vincoli e conoscere nuove persone in un contesto sicuro e organizzato.

Il fenomeno del turismo individuale non è solo una moda passeggera. Secondo i dati ISTAT, nel 2023 oltre 9 milioni di italiani hanno viaggiato da soli almeno una volta. A livello globale, un report di Condor Ferries stima che il 25% dei viaggiatori nel mondo abbia fatto un’esperienza da solo traveler, con una crescita del +42% negli ultimi cinque anni. Nel 2024, Speed Vacanze® ha registrato oltre 12.000 prenotazioni individuali, segnando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

In particolare, le crociere in barca a vela rappresentano oggi il 18% delle vendite estive, a testimonianza del crescente desiderio di vivere esperienze autentiche e sociali in contesti esclusivi.

Ferie più lunghe, clima favorevole, giornate che si allungano. L’estate è il momento perfetto per un viaggio, soprattutto per chi parte da solo. Le esperienze all’aperto, le giornate in barca e le serate social diventano occasioni ideali per incontrare persone nuove, in modo naturale.

Ma quali sono le mete più richieste? Anche per il 2025 le preferenze dei single vanno verso destinazioni che mixano mare, relax, cultura e divertimento. E quindi ecco in Italia Puglia, Calabria e Ponza, all’estero Capo Verde e Cuba ideali per chi sogna vacanze esotiche e vuole allontanarsi davvero, ma con il comfort di un gruppo organizzato.

Le vacanze in barca a vela o le crociere single nel Mediterraneo sono un classico ormai amatissimo dai single traveler: tra le rotte più richieste ci sono Mykonos e Itaca, la Costiera Amalfitana, le Baleari, ma anche mini-crociere da Barcellona a Marsiglia o tra Grecia e Croazia.

La Tunisia e Sharm El Sheik, con i loro fondali spettacolari, la cultura millenaria e i resort accoglienti stanno conquistando sempre più viaggiatori single e la richiesta per l’estate 2025 è già in forte crescita.