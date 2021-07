Un' estate da vampiro per Ed Sheeran: "Bad Habits" è il nuovo singolo!

Ritorna a distanza di due anni, dopo una pausa annunciata per l'arrivo della sua prima figlia, Ed Sheeran. Lo fa con un nuovo singolo intitolato "Bad Habits" che esalta la sua capacità di reinventarsi continuamente pur rimanendo fedele al suo inconfondibile stile.

Sonorità estive, sempre accompagnate dalla sua amata chitarra classica e una clip che vede protagonista il suo alter ego in versione vampiro. Una narrazione ironica e molto dark: i suoi capelli rossi diventano bianchi e i suoi denti zanne.

Si tratta di una metafora che vuole mettere in luce le cosiddette "cattive abitudini". Infatti Ed trascorre le sue notti con un gruppo di indemoniati per poi ritornare in se solo al sorgere del sole: "Sono molto felice di tornare con un nuovo singolo e volevo che il video rappresentasse la natura delle brutte abitudini in modo spettacolare, così ho scelto i vampiri. È stato molto divertente interpretare un vampiro, tranne che per l’altezza (quello non è stato per niente divertente!). Spero diverta anche voi. x”









Bad Habits’ è la prima release ufficiale dalla pubblicazione di ‘No.6 Collaborations Project’ nel 2019, il suo side-project indipendente dalla sua sequenza di album , in cui Ed Sheeran ha coinvolto 22 artisti tra cui Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem e Travis Scott.

Ed Sheeran - Bad Habits