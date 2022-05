CURIOSITÀ Un "filo d'erba di 84 piani" Nasce un nuovo grattacielo ai bordi di Central Park, sarà il più sottile nella Grande Mela

Un "filo d'erba di 84 piani".

“111 West 57th Street” è il nome del nuovo grattacielo che sorge a New York lungo il perimetro del Central Park, nome dovuto alla sua collocazione. La sua particolarità è la struttura super moderna, per questo skyscraper residenziale, il più sottile mai costruito. Un gigante di 84 piani distribuiti su 436 metri di altezza, fatto d’acciaio, vetro e terracotta, con una base di 24 metri per 18. Davvero poco, misure che oltretutto diminuiscono ulteriormente salendo in altezza. La stabilità di questo a specie di filo d'erba viene garantita da uno smorzatore da 800 tonnellate.

[Banner_Google_ADS]

Già divenuto una vera icona dal punto di vista architettonico, il palazzo è pronto ad accogliere e coccolare i suoi 46 residenti non solo con gli appartamenti, elegantemente arredati, che vantano ovviamente una serie di panorami mozzafiato. E come bonus una piscina lunga 25 metri a due corsie, una sauna, diverse sale spa, un centro fitness con terrazza per allenarsi en plein air, un'area adibita a sala da pranzo e una cucina da vero chef, e molto altro ancora. What else?





I più letti della settimana: