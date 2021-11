ATTUALITÀ Un gatto nero per rallentare le auto Accade e funziona a Ravenna

Ci troviamo a Ravenna, a Villa Inferno, frazione del Comune di Cervia, dove i residenti lamentano spesso l'alta velocità alla quale sfrecciano le auto nella strada adiacente. Come si usa dire in certe situazioni, la creatività trova soluzioni fuori dagli schemi che si possono rivelare molto più efficaci di un semplice autovelox. Stiamo parlando di un finto gatto nero in legno con gli occhi luminosi che a quanto pare è in grado di far rallentare gli automobilisti.

C'è chi rallenta per capire di cosa si tratta e chi si ferma perchè lo crede abbandonato, in ogni caso nella sua semplicità assolve in maniera egregia il suo compito senza provocare multe. Così finalmente gli abitanti non dovranno più essere intimoriti nell'attraversare la strada.

