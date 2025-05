Il primo giardino fiorito LEGO al mondo è realtà e si trova in Malesia, più precisamente all’interno del LEGOLAND Malaysia Resort. Non si tratta di un’esposizione temporanea o di un semplice allestimento scenografico.

Si tratta di un vero e proprio giardino tematico, il primo del suo genere, che unisce creatività, arte e natura attraverso i celebri mattoncini colorati. La nuova attrazione si chiama “The Flower Garden Miniland” e si estende su una superficie di più di 380 metri quadrati.

Al suo interno sono stati utilizzati oltre 792.000 mattoncini LEGO per creare ben 58 varietà di fiori, ispirati alla collezione LEGO Botanicals, con modelli che includono girasoli, orchidee, fiori di ciliegio, bonsai, rose e ninfee.

Tra tutte le installazioni, spicca una raffigurazione gigante della Rafflesia, il fiore simbolo del Sud-est asiatico, noto per le sue dimensioni imponenti e il caratteristico odore pungente. Oltre ai fiori, il giardino ospita anche riproduzioni di animali in LEGO, come farfalle, uccelli, gatti e rane, disseminati tra i percorsi, i ponti e le aiuole.