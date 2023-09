CURIOSITÀ Un'impresa speciale di Novella Calligaris Per festeggiare i 50 anni dal suo record degli 800 in vasca a Belgrado oggi scende in mare

Un'impresa speciale di Novella Calligaris.

Un'impresa per celebrare un record, questo sabato Novella Calligaris, oggi 68 enne scenderà in acqua di nuovo. Sono passati 50 anni dal suo primo record, 8'52"973 negli 800 in vasca a Belgrado, l'ex nuotatrice italiana ne cerca un altro.

Il desiderio è quello di celebrare quel primato mondiale che stupì tutti con la traversata dello stretto di Messina, sfidando correnti e meduse.

La grande nuotatrice paradosso sportivo vivente: è allergica al cloro e come quasi tutti i campioni di piscina diffida del mare si tuffa oggi anche con l'intento di promuovere l'immagine dell'Associazione nazionale atleti olimpici e Azzurri d'Italia di cui è presidente.

Ad accompagnarla in acqua ci sarà un olimpionico, Daniele Masala, un passato nelle giovanili del nuoto prima di transitare al pentathlon.

Si è preparata con la tenacia che le è propria, ha raccontato agli amici delle meduse e qualche errore 'tattico', si è comprata una muta sbagliata, in tessuto che assorbe acqua, quindi ad ogni bracciata si è portata dietro un carico eccessivo con ovvie conseguenze infiammatorie alle braccia che le hanno complicato l'avvicinamento.

Ma ora è in formissima.



