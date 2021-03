SPETTACOLO Un infermiera a Sanremo Alessia Bonari la protagonista grossetana della foto con il viso segnato dalla mascherina sul palco dell'Ariston

Bellissima nel suo abito da sera, l'abbiamo vista scendere le scale e suscitare una grande emozione in chi guardava, Alessia Bonari l'infermiera di Grosseto diventata un simbolo alla lotta del Covid-19. Quel viso segnato dalla mascherina ha fatto il giro del mondo, fino ad arrivare alla 71a edizione del Festival della canzone italiana, era di Alessia, e proprio lei è salita sul palco dell'Ariston. Amadeus accoglie Alessia Bonari sul palco che scende la scala e subito dice "Fortunatamente non sono caduta", sorridendo.





"Ci tenevo a conoscerti le dice Amadeus. Aggiungendo poi che "Il personale sanitario sta svolgendo un compito importantissimo". Sulla foto Alessia ha detto: "L'hanno condivisa i miei familiari, poi è diventata virale. All'inizio ero un po' intimidita vedendo il mio volto ovunque. Ma vivo tutto questo con responsabilità. E infatti voglio lodare il lavoro e la professionalità degli operatori sanitari". Ma la vita di Alessia è cambiata? "No - dice lei - è rimasta la stessa, vado a lavoro e faccio sport". Le sue parole sono state poche ma sicure, volendo mettere in guardia che ascoltava , ma senza rinunciare alla speranza. "Un anno dopo la situazione non è cambiata. Il covid c'è ancora e non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo stare attenti".

























