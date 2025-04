Se cercate un po’ di solitudine e di tranquillità fuori dal caos cittadino e volete stare immersi nella natura, c’è una piccola isola in vendita in un lago norvegese, quello di Takvatnet che è in vendita per 218mila euro. Si trova nel nord della Norvegia ed ha praticamente il costo di un monolocale in città, magari non in una capitale.

Sull’isola c’è una casa in legno con due stanze da letto, una veranda che ovviamente affaccia sul lago e un bagno. Diciamo che c’è tutto quello che serve per vivere immersi nella natura.

C’è anche un serbatoio d’acqua e di gas, per cui diciamo che i comfort fondamentali ci sono tutti. La natura è incontaminata e ovviamente regna sovrano il silenzio. Un posto ideale per leggere, scrivere, meditare e staccare la spina da tutto.

Nei mesi estivi si può fare tranquillamente il bagno perché le acque del lago sono trasparenti, mentre d’inverno si può assistere ad aurore boreali mozzafiato, direttamente dal terrazzo di casa. L’isola è lontano dalle rotte turistiche e la casa ha anche uno splendido camino per le giornate fredde.

Niente lusso, ma tante comodità. La casa poi permette di ospitare gli amici per farsi un buon barbecue e per chiacchierare sotto le stelle.