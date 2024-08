CURIOSITÀ Un mazzo di carte contro la paura di volare Lui terrorizzato dai voli aerei, lei un pilota insieme hanno realizzato un mazzo di carte motivazionale per reagire alla paura del volo

La paura di volare oltre che essere una paura atavica è anche molto diffusa. C'è chi è riuscito a trovare una soluzione a questo timore. Si tratta di un passeggero che ha realizzato delle flashcard, carte illustrate che solitamente si usano per aiutare i ragazzi a studiare, con dentro messaggi motivazionali e consigli su come affrontare il volo.

Brian Morris ha deciso di aiutare tutte quelle persone che, come lui, hanno paura di volare. Tutto è iniziato quando, a 12 anni, ha preso per la prima volta un aereo per andare in vacanza con i genitori. Ma il viaggio, per lui, è stato «turbolento e speventoso» racconta il New York Post.

Da allora ha deciso di non prendere più un aereo. Da adulto però si è ritrovato costretto a viaggiare in aereo per raggiungere il luogo in cui suo cugino si sarebbe sposato.

Così ha iniziato a iscriversi sui gruppi Facebook che davano consigli di viaggio e proprio sul social ha conosciuto Emma Henderson, un capitano di volo.

Grazie ai suoi consigli Brian è riuscito ad affrontare con tranquillità il volo e ha deciso di condividere le dritte anche con altre persone. Brian, insieme a Emma, ha deciso di racchiudere tutti i consigli, le fasi del volo e qualche parola motivazionale in un unico gruppo di carte.

In questo modo ha dato vita al progetto Flight Deck. Sul sito ufficiale del progetto Morris e Henderson raccolgono migliaia di vendite online.



