CURIOSITÀ Un mese senza smartphone La sfida è stata lanciata da un'azienda che produce yogurt a New York e c'è anche un premio finale di 10 mila euro

Un mese senza smartphone.

Riuscireste per un mese a fare a meno del vostro smartphone? Riprendendo in mano l'agenda cartacea, il block notes senza social ne e mail in palmo di mano? Il tutto in cambio di un premio di 10 mila dollari.

La sfida arriva dagli Stati Uniti dove l’azienda newyorkese Siggi’s Dairy nota per la vendita di yogurt, ha lanciato questa iniziativa con l’obiettivo di incentivare la disintossicazione digitale.

[Banner_Google_ADS]

Una gran bella provocazione in questo periodo della nostra vita sempre più virtuale. A partecipare a questa specie di esperimento solo dieci candidati, scelti tra tutti quelli che avranno presentato la loro candidatura sul sito della Siggi’s Dairy.

Come funzionerà la sfida? Questi sono i dettagli: per assicurarsi che nessuno dei candidati utilizzi lo smartphone per un mese, l’azienda darà loro una cassetta di sicurezza in cui chiudere il cellulare.

In dotazione riceveranno un vecchio telefonino utile soltanto per le chiamate, una carta Sim prepagata e tre mesi di fornitura di yogurt Siggi’s. Al termine dei 30 giorni i vincitori otterranno anche la somma di 10.000 dollari.



Audio Gallery



I più letti della settimana: