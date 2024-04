CURIOSITÀ Un museo ad uncinetto Nato da un’idea di Shari Elf, che dall’inizio degli anni ’90 colleziona oggetti realizzati all’uncinetto, tecnica di cui è appassionata non praticandola

Se la vostra passione è l'uncinetto, dovete inserire in un vostro prossimo viaggio negli States il l “World Famous Crochet Museum”.

Si tratta di un museo ricavato da una cabina fotografica in disuso situato a Joshua Tree, in California. La geniale trasformazione è nata da un’idea di Shari Elf, che dall’inizio degli anni ’90 colleziona oggetti realizzati all’uncinetto, tecnica di cui è follemente innamorata pur curiosamente non praticandola.

Ne ha accumulati tantissimi nel corso del tempo finché non ha deciso, nel 2006, che era venuto il momento di offrire loro un’adeguata collocazione e quale miglior luogo di una vecchia cabina fotografica.

L’ha dipinta di verde acido, l’ha allestita con degli scaffali e voilà, eccola trasformata in un delizioso museo. Al suo interno si può davvero trovare qualunque tipo di oggetto immaginabile rigorosamente fatto ad uncinetto: cani, orsi, unicorni, disegni astratti, volti umani, cuscini, alligatori e chi più ne ha più ne metta.



