TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:34 Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio" 12:20 Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech 10:59 Chanel&Japan 10:07 Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo 10:01 Commissione Finanze: si torna in Aula tra le tensioni, in notturna dibattito sui controlli automatici 09:48 Israele intercetta la nuova Flotilla, 'presto tutti espulsi' 08:14 San Marino celebra la propria tradizione filatelica e numismatica a Expo 2025 Osaka con un evento speciale in collaborazione con Poste San Marino 08:04 Truffa del corriere sventata in Umbria: merce per 230mila euro partita da Rimini
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Un Natale reale

Il 14 novembre apre il primo Pop-up Reale a Buckingham Palace

di Roberto Bagazzoli
8 ott 2025
Foto di Gary Spears per Pexel
Foto di Gary Spears per Pexel

Amanti del Natale e della Casa Reale britannica, segnatevi questa data: 14 novembre. Il secondo venerdì del prossimo mese Buckingham Palace aprirà le porte del suo primo pop-up shop natalizio.

La residenza reale londinese sarà meravigliosamente addobbata con luci, ninnoli, fiocchi, pupazzetti, agrifogli, candele e aprirà le porte dei Royal Mews, che dal 1820 ospitano le carrozze e le automobili di rappresentanza della famiglia reale britannica.

E’ un luogo che solitamente chiude in questo periodo, ma per la prima volta ospiterà un negozio di articoli da regalo natalizi.

Se passate per Londra, dal 14 novembre al 5 gennaio, potrete acquistare di tutto, dalle decorazioni artigianali per l'albero a liquori regali (pensate al gin prodotto con erbe aromatiche della Tenuta Reale).

Tra gli articoli da acquistare da ceramiche ispirate alla grande cucina del Castello di Windsor a bicchieri da vino che ricordano una coppa da punch usata dalla Regina Vittoria.

La collezione è disponibile on line presso il negozio Royal Collection: sarà difficile resistere a idee regalo regali come i biscotti in una scatola di latta decorata con gli stemmi di Re Giorgio IV e Re Guglielmo IV.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News