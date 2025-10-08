CURIOSIOTÀ Un Natale reale Il 14 novembre apre il primo Pop-up Reale a Buckingham Palace

Un Natale reale.

Amanti del Natale e della Casa Reale britannica, segnatevi questa data: 14 novembre. Il secondo venerdì del prossimo mese Buckingham Palace aprirà le porte del suo primo pop-up shop natalizio.

La residenza reale londinese sarà meravigliosamente addobbata con luci, ninnoli, fiocchi, pupazzetti, agrifogli, candele e aprirà le porte dei Royal Mews, che dal 1820 ospitano le carrozze e le automobili di rappresentanza della famiglia reale britannica.

E’ un luogo che solitamente chiude in questo periodo, ma per la prima volta ospiterà un negozio di articoli da regalo natalizi.

Se passate per Londra, dal 14 novembre al 5 gennaio, potrete acquistare di tutto, dalle decorazioni artigianali per l'albero a liquori regali (pensate al gin prodotto con erbe aromatiche della Tenuta Reale).

Tra gli articoli da acquistare da ceramiche ispirate alla grande cucina del Castello di Windsor a bicchieri da vino che ricordano una coppa da punch usata dalla Regina Vittoria.

La collezione è disponibile on line presso il negozio Royal Collection: sarà difficile resistere a idee regalo regali come i biscotti in una scatola di latta decorata con gli stemmi di Re Giorgio IV e Re Guglielmo IV.

