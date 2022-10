MUSICA Un nuovo irresistibile singolo per George Ezra Esce "Dance All Over Me" terzo estratto da "Gold Rush Kid"

Un nuovo irresistibile singolo per George Ezra.

Dopo il successo di “Anyone For You” e “Green Green Grass”, George Ezra, cantante, autore e chitarrista inglese esce con il nuovo singolo “DANCE ALL OVER ME”. Il brano è il terzo singolo estratto dall’album “GOLD RUSH KID” che ha debuttato alla #1 nel Regno Unito nel mese di giugno di quest'anno. I due singoli precedenti hanno ottenuto grandi risultati: “Anyone For You” - Top 30 dell’Airplay radiofonico italiano e la Top 10 di quello europeo, “Green Green Grass” - Top 70 dell’Airplay radiofonico italiano e Top 20 di quello europeo.

Al suo debutto George Ezra è stato considerato come la giovane star del folk rock britannico: “Wanted On Voyage” (2014) e “Staying At Tamara's” (2018) hanno raggiunto la #1 nel Regno Unito, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e sono valsi al cantautore un Brit Award nel 2019 nella categoria “British Male Solo Artist”. Ezra è salito alla ribalta alla fine del 2013 con l'uscita del singolo "Budapest", che ha raggiunto il numero uno in diversi paesi e si è aggiudicato ber tre Dischi di Platino.

Voce profonda, matura, George Ezra ha dichiarato di trarre ispirazione per il suo stile da artisti del calibro di Bob Dylan e Woody Guthrie. Per quanto riguarda la scrittura del testo, la melodia e la linea musicale sono trattate da George in modo individuale e sono indipendenti l'una dall'altra e, solo successivamente, il cantautore le unisce per dar vita ad un'unica canzone.

George Ezra - Dance All Over Me (Official Video)

Nel nuovo video di "Dance All Over Me", si vede George Ezra insieme ad una flotta di ballerini in continua crescita e il regista del video, Charlie Sarsfield, spiega: “Sono davvero orgoglioso di questo video e avrei sempre voluto lavorare con George e in realtà farlo è stato piuttosto surreale". E aggiunge: Volevamo che fosse come se George fosse entrato nel set sbagliato, circondato da ballerini. Man mano che il brano procede, la coreografia prende davvero vita, quasi come se fosse proprio la musica a ispirare i loro movimenti.

Set sbagliato o no, balliamo al ritmo di “Dance All Over Me”!



