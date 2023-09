NEW PLAY Un nuovo momento d'oro per Gabry Ponte Alla soglia dei 25 anni di carriera, il dj continua a sfornare un successo dietro l'altro. Ora è la volta di "Easy on me"

Un nuovo momento d'oro per Gabry Ponte.

“Easy on me” è l'ultimo singolo di Gabry Ponte, il dj e producer da 3 miliardi di stream globali più ascoltato su Spotify.

Dopo il successo della club track "One By One" uscita a fine maggio che ha accumulato oltre 6.5 milioni di stream e la recente collaborazione con Hosanna, ora torna con questo remake di "Everytime we touch", la cui produzione esalta in modo particolare la melodia del pezzo.

Ponte si prepara a festeggiare alla grande i suoi 50 anni di età e 25 di carriera, con tre eventi che promettono grandi emozioni: scenografie, effetti speciali e visual che nessun dj italiano ha mai proposto fino ad ora, faranno da cornice ad un viaggio musicale che ripercorrerà tutti i suoi successi più noti.

Milano, Torino e Roma, rispettivamente il 27 Gennaio, il 2 Marzo ed il 15 Giugno, sono le città che avranno l'onere e l'onore di ospitare l'evento.













