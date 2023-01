Un nuovo singolo di The Blessed Madonna: “Serotonin Moonbeams”

Marea Stamper, in arte The Blessed Madonna torna sulla scena musicale con un nuovo singolo di pura house music: “Serotonin Moonbeams“. La cantante ha lavorato con Frankie Knuckles, si è occupata del remix dell'album "Club Future Nostalgia in collaborazione con Dua Lipa.

Ha curato remix per The Chemical Brothers, Florence & The Machine e addirittura per Elton John.

"Il brano ha avuto una prima grande risposta quando l’ho testato in Brasile durante il mio tour. È stato scritto in uno di quei giorni in cui correvo da uno studio di produzione al divano, scrivendo testi con Uffie e Jin Jin. Ricordo il mio imbarazzo nel suggerire il testo “Bet I hit you with that bad bitch, thunder lightning, super frightening yeah!”, ma quando l’ho fatto è piaciuto a tutti e sapevamo si stesse creando qualcosa di interessante”.

Blessed Madonna - Serotonin Moonbeams