NEW PLAY Un nuovo singolo per Annalisa Dopo essersi conquistata un doppio platino con "Bellissima", torna alla carica più agguerrita che mai e ci presenta la sua "Mon Amour"

Ci ha fatto cantare e ballare per mesi al grido di “ero bellissima” e oggi ci riprova con un nuovo singolo dal titolo “Mon amour”.

Anche in questo brano, anzi, forse pure più in questo che nel precedente, troviamo un’ Annalisa decisamente trasformata, più donna, più consapevole della propria femminilità. Già, perché dai banchi della scuola di Amici ad oggi, di acqua sotto i ponti ne è passata per lei e fra un successo e l’altro c’è stato spazio per una metamorfosi che, oltre che nella sua musica, si è riflessa anche nel suo aspetto e nei suoi look.

Frangia e caschetto nero, così compare Annalisa nel video di "Mon Amour" che, scritto da lei insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, racconta di quella terra di mezzo che occorre attraversare per liberarsi da un passato deludente e potersi lanciare nuovamente fra le braccia dell’amore.

“Per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell'attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. "Mon amour" è la canzone di quel limbo, di quell'incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante". Queste le parole con cui la stessa Annalisa ha presentato il suo brano.

Per vederla live ci sarà da attendere ancora un po'. Il suo ritorno sul palco è previsto, infatti, per il 4 Novembre, al Forum di Assago.

