NEW PLAY Un nuovo singolo per LDA Con "Promesse", l'artista si conferma parte attiva nella seconda stagione della fortunata serie Netflix "Di4RI"

Un nuovo singolo per LDA.

Dopo “Castello di sabbia”, LDA torna protagonista della colonna sonora di “DI4RI” con “Promesse”.

Il singolo, infatti, fa parta della seconda stagione della suddetta serie Netflix le cui nuove puntate sono uscite il 6 Dicembre.

Queste le parole dell'artista in proposito: “Promesse” è il secondo brano che ho scritto per la colonna sonora della serie televisiva “Di4ri” e sono molto soddisfatto di questa opportunità.

Nel brano ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre".

Con “Promesse”, LDA chiude in bellezza un anno ricco di emozioni e soprattutto tanta musica, iniziato con l'esordio a Sanremo e l'uscita del suo primo album in studio “Quello che fa bene”. In Aprile, l'artista si è esibito live con il suo primo tour, che ha fatto immancabilmente tappa nella sua città al Palapartenope di Napoli.









