Un nuovo singolo per Tommaso Paradiso

Il “Viaggio intorno al sole” di Tommaso Paradiso è ufficialmente iniziato. Con la presentazione di questo nuovo singolo, infatti, l'artista ha annunciato anche la partenza del suo tour, che avverrà il prossimo Novembre.

Il brano, scritto a quattro mani con Matteo Cantaluppi che ne è anche produttore, è “fresco, primaverile”, così l'ha definito lo stesso Paradiso durante un'intervista.

Ha inoltre aggiunto: "Questa canzone - e il disco che verrà - viene da un sentimento di rinascita. L’estate scorsa sono tornato in tour, sono stato in mezzo alle persone e ci siamo riabbracciati. Rispetto a Space Cowboy, che è un disco nato in pandemia, il prossimo sarà il disco dell’energia pura e della presa bene". Uno squarcio di ottimismo, dunque, dopo un periodo più buio o forse semplicemente più introspettivo.









Un periodo che ci ha insegnato a “farcela prende bene”, come dice Paradiso, anche quando le cose non vanno esattamente come vogliamo o come avevamo previsto. Del resto “Cosa dobbiamo fare se il cielo è minaccioso. Non possiamo controllare tutto quello che succede”!

Tommaso Paradiso della leggerezza ha fatto un po' uno stile di vita, oltre ad averla scelta come cifra stilistica nella musica e il successo dei suoi brani sembra dargli ragione.

"TOMMY 2023", questo il nome del tour partirà da Roma Giovedì 16 Novembre per poi toccare Napoli, Bari, Padova, Milano, Catania e concludersi a Torino.