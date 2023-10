NEW PLAY Un nuovo successo per Dotan “Diamonds in my chest” è il primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico, prevista per il 2024

Un nuovo successo per Dotan.

Cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano naturalizzato olandese, dai numeri record. Oltre 300 milioni di stream globali per lui,1 album nella top 10 dei dischi più venduti di sempre in Olanda , disco d'oro in Italia con i singoli Numb e There Will be A Way e potremmo continuare.

Stiamo parlando di Dotan che oggi, di ritorno da un viaggio attraverso il deserto della California, oltre a a raccontarsi attraverso gli scatti della sua macchina fotografica, ci scrive su un disco intero, il suo nuovo album, che vedrà la luce nel 2024.

Ad anticiparlo arriva però un primo singolo, “Diamonds in my chest”, brano che vede al centro temi come l'autoscoperta, la resilienza ed il potere dell'amore.

E a propositio di autoscoperta è proprio nel percorso che ha portato alla realizzazione di questo disco che Dotan ritrova in qualche modo se stesso, torna agli albori del suo sound e all'intimità della sua chitarra acustica della quale evidentemente sentiva profonda nostalgia visto che ha dichiarato: «Volevo sentire i cigolii della chitarra e le imperfezioni del suono, per renderlo grezzo».









