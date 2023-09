NEW PLAY Un nuovo successo per Post Malone L'artista continua a collezionare riconoscimenti grazie all'album Austin e ora ci regala un altro singolo, "Enough is Enough"

Un nuovo successo per Post Malone.

E' uscito a metà dell' estate il quinto album di Post Malone, “Austin”, disponibile su tutte le piattaforme digitali in formato cd e vinile ed abbiamo già potuto apprezzare uno dei singoli che fanno parte della track list, Chemical, brano che ha riscosso davvero un enorme successo.

Ora l'artista ce ne regala un altro, Enough in Enough, questo il titolo.

Il brano racconta una notte di eccessi e di sbagli, in cui il protagonista si ritrova a bere vodka direttamente dalla bottiglia, alla ricerca disperata di un effetto rapido e forte.

Un pezzo che forse potremmo dire in qualche modo autobiografico, in riferimento ad una parte della sua vita passata di cui l'artista ha ampiamente parlato raccontando della dipendenza dall'alcol, appunto. Dipendenza fortunatamente superata, anche e soprattutto grazie alla nascita della sua bambina.

Nominato ai Grammy Award e recente vincitore del Songwriters Hall of Fame , Post Malone continua a stupire. L'album di cui stiamo parlando, infatti, ha conquistato il mondo radiofonico e collezionato oltre 300M di streaming in pochissime ore dalla sua uscita.













