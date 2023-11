NEW PLAY Un'ondata di "Euforia" per Annalisa Un matrimonio, una serie di hit di successo ed un nuovo album dal quale ascoltiamo questo nuovo singolo

Un'ondata di "Euforia" per Annalisa.

Reduce dal successo del suo primo concerto al Forum di Assago che ha visto 12 mila persone ballare ed emozionarsi con i suoi successi, Annalisa annuncia il nuovo singolo “Euforia” altro singolo estratto dal suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Il singolo, che ha aperto il concerto, è stato presentato per la prima volta in televisione ad X Factor in prima serata su Sky dove la cantautrice è stata super ospite.

“Euforia”, scritto da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, racconta quella sensazione dirompente che si prova all’alba, all’inizio di qualcosa di nuovo.

La cantante ha ormai imboccato la via dell'ascesa inarrestabile: solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 30 Dischi di Platino e 12 Oro ed è stata inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo.













