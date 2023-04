BENESSERE Un'ora in mezzo alla natura per ricaricare il cervello Ascolta il Reloaded!

Un'ora in mezzo alla natura per ricaricare il cervello.

C' è uno studio che ha dimostrato cambiamenti rilevanti dal punto di vista cerebrale nel momento in cui trascorriamo un'ora del nostro tempo immersi nella natura. Lo stress, la vita che corre veloce ogni giorno, l'essere sempre immersi nel tam tam quotidiano possono essere riequilibrati in breve tempo se ci concediamo un piccolo momento di stop...

Per saperne di più, ascolta il nostro reloaded!

