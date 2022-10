CURIOSITÀ Un profumo che sa di capelli bruciati Tornato il suo interesse per twitter, Elon Mask patron di Tesla ho chiesto aiuto ai suoi followers per essere sostenuto economicamente. Lo ha fatto mettendo in vendita un profumo.

Un profumo che sa di capelli bruciati.

Un po indecisi se chiamarlo senso degli affari o ossessione, torniamo a parlare di Elon Musk e del suo rinnovato interesse per twitter. Il patron di Tesla non perde occasione per far parlare di se, l'ultimo caso è legato ad una serie di interventi sulla stampa internazionale legati alle possibili strategie per risolvere il conflitto fra Russia e Ucraina.

Ora tornato di nuovo il suo interesse per il social, l'imprenditore che aveva già tentato la scalata finita con il naufragio delle trattative, attraverso un messaggio ha chiesto aiuto ai suoi followers chiedendo loro di acquistare una boccetta del suo profumo per essere sostenuto economicamente nell'impresa. La sua nuova trovata è una fragranza di “capelli bruciati” che costa 100 dollari. Il messaggio è stato recepito a tal punto che gli incassi giornalieri ammontano a due milioni di dollari. Tra i vari claim sul sito della fragranza "Burnt Hair" si legge: "L'essenza del desiderio ripugnante".



