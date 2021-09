CURIOSITÀ Un "ricco" pesce d'aprile Da uno scherzo nasce un business imprevisto

Un "ricco" pesce d'aprile.

Un pesce d'aprile può diventare un Business ? A giudicare dalla storia di “The Key” possiamo affermare con certezza che si, è possibile.





All'incirca sei mesi fa il portale Stack Overflow lanciava “the Key”una mini tastiera che aveva solo 3 tasti; “Ctrl”, “C” e “V”quelli necessari per copiare e incollare velocemente qualsiasi cosa. La piattaforma dedicata allo sviluppo lanciava una provocazione alla diffusa abitudine di prelevare codice dal lavoro altrui per importarlo nel proprio, specificando che da quel momento sarebbe stato a pagamento, a meno di non acquistare il piccolo gadget. Naturalmente era uno scherzo, ma il 15% degli iscritti al sito circa 15 milioni di persone aveva copiato qualcosa a soli 15 minuti dalla pubblicazione del messaggio. Dopo la rivelazione dello scherzo però gli utenti a gran voce hanno richiesto la produzione del gadget che è andato letteralmente a ruba. Ora è in cantiere una nuova produzione del tastierino il cui ritorno in commercio è previsto per Natale.



