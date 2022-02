MUSICA Un ritorno alle origini per John Newman 'Waiting For A Lifetime' il suo nuovo singolo

Un ritorno alle origini per John Newman.

John Newman, una delle voci internazionali più riconoscibili degli ultimi anni, ci regala il suo nuovo singolo da solista ‘Waiting For A Lifetime’, in questo brano John ritorna alle origini della sua formazione musicale iniziata da giovane teenager nello Yorkshire e ce lo spiega così:

“Ho impiegato un bel po’ di tempo per capire quale dovesse essere il mio prossimo passo in termini di produzione musicale. E’ difficile cambiare e adattarsi quando sei solo tu a darti dei confini. Per anni una parte di me è stata influenzata soprattutto dal Northern Soul e dalla Motown e sebbene quella parte mi ispirerà per sempre ho sentito che stavo perdendo la presa, la messa a fuoco e il senso dell’orientamento. Ho smesso per un periodo di fare musica e ho cercato di tornare indietro a quando usavo la mia creatività come mezzo per colmare le mie emozioni e quando finalmente ho raggiunto una sensazione positiva e mi sono dunque sentito meglio, ho capito che mancava davvero qualcosa e che quel qualcosa era di nuovo la mia musica, i miei progetti”.





[Banner_Google_ADS]





Questo nuovo brano, posiziona John Newman dietro ad una console grazie all’aiuto del suo amico Dj e producer Sigala, co-produttore di questo ultimo lavoro di John . Ecco il video:





John Newman - Waiting For A Lifetime (Official Lyric Video)

John Newman ha scritto ed eseguito alcune tra le hit più memorabili di questi ultimi 10 anni a partire da 'Feel The Love’ scritto e cantato con i Rudimental . Dopo quel #1 in UK, ne è arrivato immediatamente un altro: il grande successo chiamato ’Love Me Again’. Un terzo #1 è stato poi il brano di Calvin Harris con John Newman ancora una volta al featuring, chiamato ‘Blame’.

Aspettiamo di vedere i movimenti nelle classifiche internazionali di ‘Waiting For A Lifetime’!







I più letti della settimana: