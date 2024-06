NEW PLAY Un "Sexy Shop" per Fedez ed Emis Killa

“Non chiamatela revange song”. Così Fedez in merito al nuovo singolo lanciato insieme ad Emis Killa. Sexy Shop, questo il titolo del pezzo, contiene infatti evidenti riferimenti a Chiara Ferragni e alla loro relazione, “una storia infinita che poi è finita” per usare le sue stesse parole, ma a chi lo accusa di aver voluto usare la musica per togliersi qualche sassolino dalla scarpa risponde: Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante “ E poi aggiunge: Mi spiace di aver disatteso le aspettative di chi pensava che in questo pezzo avrei insultato mia moglie, lei rimane la madre dei miei figli". Il brano fra l'altro vede il rapper al fianco di Emis Killa, che è invece, al contrario un amore ritrovato. I due, infatti, amici di vecchia data, avevano interrotto i rapporti a causa di una lite, ma il sole sembra essere tornato a splendere sul loro legame. Chissà se la stessa sorte toccherà anche ai Ferragnez?









