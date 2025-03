MUSICA Un "silent disco" per protestare contro l'utilizzo dell'AI "Is This What We Want?"

Un album composto da 12 brani silenziosi: s'intitola "Is This What We Want?", il disco senza note pubblicato per esprimere dissenso alla volontà del governo del Regno Unito di concedere la possibilità alle società di intelligenza artificiale di utilizzare materiale musicale protetto da copyright senza chiedere l'autorizzazione e soprattutto senza pagarne i diritti. Anche Kate Bush, Damon Albarn e Annie Lennox tra gli autori e artisti che hanno presso parte al progetto.

