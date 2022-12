MUSICA Un sogno che potrebbe diventare realtà: Eurythmics in tour La cifra astronomica che sarebbe stata offerta a Annie Lennox e Dave Stewart è da capogiro

Un sogno che potrebbe diventare realtà: Eurythmics in tour.

Era solo poche settimane fa, esattamente il 5 novembre, quando gli Eurythmics al Microsoft Theater di Los Angeles, per la cerimonia di premiazione della Rock & Roll Hall Of Fame 2022, ci hanno fatto sognare un loro ritorno. Annie Lennox e Dave Stewart da quest’anno sono entrati nell’albo del museo del rock e hanno eseguito un medley di brani che hanno consacrarato il duo synth pop a livello mondiale.

In quest’occasione gli Eurythmics hanno fatto sognare anche i discografici, infatti stando al Sunday Mirror, i fantastici due sarebbero tentati dagli addetti ai lavori a fare un tour mondiale. Per rendere più appetibile la romantica proposta, sul piatto ballerebbero 100 milioni di sterline! I fantastici due si separarono nel 1990, a onor del vero, negli anni le occasioni per riunirsi non sono mancate.





Ma bisogna anche dire che per Annie e Dave tornare a lavorare stabilmente insieme sarebbe emotivamente difficile…”come salire su ottovolante”, ha dichiarato Stewart. Tutto ebbe inizio da una relazione tra i due che risale a prima della fondazione degli Eurythmics, molte delle canzoni parlano di quel rapporto. Va aggiunto poi che ai concerti la gente piange per alcune canzoni ed è un'esperienza emotivamente estenuante anche per Annie che le canta.Quindi non è un semplice concerto "È un ottovolante a causa della connessione emotiva tra me e Annie....sono state le parole di Dave Stewart.



