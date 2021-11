Un sonno ristoratore quanto deve durare ?

Esiste un numero di ore standard di sonno da cui ci si sveglia riposati ? Quello che sappiamo è che i neonati hanno bisogno di molte più ore di sonno rispetto agli adulti, secondo uno studio americano ogni età ha la sua fascia di riposo da fare per risvegliarsi rigenerati.









L'American Academy of sleep Medicine ha realizzato uno schema delle ore di sonno in base all'età. Nel primo anno di vita vengono indicate dalle dodici alle sedici ore, che scendono verso i 3 anni a undici-quattordici ore. Dai 3 ai 5 anni scendono tra le dieci e le tredici ore. Invece tra i 6 e i 12 anni si dovrebbero dormire dalle nove alle dodici ore. Tra i 13 e i 18 anni si va tra le otto e le dieci al massimo. Quando si raggiunge la maggiore età, fino ai 65 anni, basterebbero dalle sette alle nove ore di sonno. Poi le ore di sonno vanno ancora a diminuire e per gli over 65 ne basterebbero sette. Usiamo il condizionale perchè poi le variabili esistono anche per il riposo.