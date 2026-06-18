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Un treno come una magia

Treno celebrativo da Milano a Parigi per l'apertura di World of Frozen

di Roberto Bagazzoli
18 giu 2026
Immagine dal sito TGV
Immagine dal sito TGV

La magia Disney non comincia più alle porte di Parigi, ma direttamente sulla banchina della stazione di Milano Porta Garibaldi.

Per celebrare l’apertura della nuova area tematica World of Frozen a Disneyland Paris, i celebri treni ad alta velocità francesi hanno cambiato look, trasformandosi nel mezzo di trasporto ufficiale per il regno di Arendelle.

Il treno speciale non passa di certo inosservato. Le vetture sono decorate sia all’esterno che all’interno con grafiche spettacolari, livree dedicate e dettagli che richiamano i personaggi più amati della saga, come Elsa, Anna e il pupazzo di neve Olaf.

L’obiettivo è far vivere a grandi e piccini un’esperienza immersiva e magica fin dal primo minuto di viaggio, accorciando le distanze con il parco divertimenti.

Il collegamento ad alta velocità prevede tre corse giornaliere dirette dall’Italia, offrendo un’alternativa ecologica e confortevole all’aereo. Nel dettaglio: si parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi con fermata successiva a Torino Porta Susa per arrivare alla stazione Gare de Lyon di Parigi. I

treni partono ogni giorno alle ore 06:00, 12:10 e 16:10. Una volta arrivati in Francia per raggiungere il parco in circa 40 minuti basta salire sul treno regionale RER A che porta direttamente alla stazione di Marne-la-Vallée.

Per chi viaggia con i figli, raggiungere la casa di Topolino e di Elsa è anche conveniente. Utilizzando la Carta Avantage di SNCF, le famiglie possono accedere a sconti dedicati che prevedono il 30% di riduzione sui biglietti degli adulti e ben il 60% di sconto per i bambini dai 4 agli 11 anni.




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