Un uomo con la maschera da cavallo su street view

Quanti saranno gli automobilisti e non solo che trovandosi in una zona sconosciuta ricorrono a "Google Maps", o anche per avere una sorta di anteprima del luogo dove si deve arrivare. Risposta: Tanti. Bene in Canada, viaggiando lungo Liberty Drive, al civico 1293 è possibile scorgere un dettaglio molto strano: un uomo, seduto ad un tavolo sul ciglio della strada, ha una banana sbucciata in mano ma soprattutto una maschera da cavallo. Guardando con più attenzione ci si accorge che non si tratta di un cavallo qualsiasi, maprecisamente di Bojack Horseman, cartone animato molto in voga negli ultimi anni e amato dai più giovani. Ma attenzione perché non è tutto, alle spalle del moderno "centauro" banano munito, compare una scimmia. O meglio un uomo vestito da scimmia, (anche se in questo caso riconoscere il costume è molto più complicato). Il tutto impreziosito da una tavola apparecchiata per due sul ciglio della strada, con due sedie, in una siede il cavallo e l'aktra attende il suo commensale, presumibilmente la scimmia. Ma non si tratta di una svista e anche gli stessi social media manager di Google, su Twitter, hanno rivelato di essere rimasti particolarmente colpiti da questa esplorazione commentando con un laconico "Non abbiamo parole".

Probabilmente si trattava di una festa in maschera, ma in Rete ormai è giallo.