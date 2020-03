Un videogame per sconfiggere il Coronavirus

Il COVID-19 sembra il nome di un nuovo modello di qualcosa sicuramente a motore di prossima uscita, ma sappiamo bene che è il nome scientifico del famigerato "Coronavirus". Solo a nominarlo si prova disagio, spavento quasi una forma di rispettosa paura che ci prende. Un team di ricercatori di Washington però ha deciso di studiare il Coronavirus attraverso un metodo assolutamente innovativo e, lasciatemi aggiungere, divertente un videogame.

Attraverso questo videogioco che è stato realizzato in collaborazione fra il dipartimento di Scienza e Ingegneria informatiche, il dipartimento di Biochimica e il Center for Game Science lo scorso anno, stanno cercando di comprendere al meglio la struttura e il modo più sicuro e più veloce per sconfoggerlo, si chiama Foldit. E' un videogame sperimentale riguardante il ripiegamento proteico e la progettazione di nuove proteine, sviluppato proprio dall'Università di Washington, attraverso questo innovativo sistema, che si sta rivelando fondamentale, i ricercatori stanno cercando di capire le strutture delle proteine del virus e mettere a punto una strategia farmacologica che si riveli efficace e vincente.

Il Coronavirus presenta infatti in superficie una proteina denominata scientificamente spike (che significa punta, spina), che il virus utilizza per aggredire le cellule e invaderle per moltiplicarsi e secondo il parere dei ricercatori sarebbe stata la causa della mutazione che gli ha permesso di diventare altamente aggressivo per l'uomo. Lo scopo dei "giocatori-ricercatori" è quello di trovare una proteina che si lega a quella del virus rendelo incapace di legarsi alle cellule dell'uomo fermando di fatto il propagarsi della malattia.