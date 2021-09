Un Week End lungo 18 mesi

Provate a pensare di aver organizzato un week end magari su un'isola della Polinesia e al momento di rientrare venite bloccati dalla pandemia e siete costretti a rimanerci per 18 mesi disagi compresi.









E' la storia di Zoe Stephen 27 enne inglese partita da Londra con l'idea di qualche giorno di relax. Peccato che il suo viaggio abbia coinciso con l'esplosione della pandemia. Zoe si è trovata bloccata a Tonga senza poter ripartire perché le autorità avevano chiuso i confini in entrata ed in uscita. Dopo i comprensibili disagi dovuti alla mancanza anche di abbigliamento, lei aveva con se un bagaglio per pochi giorni, Zoe ha cercato di destreggiarsi tra i disagi delle restrizioni, poteva infatti uscire un sola volta a settimana e i controlli erano serrati. Mentre nel mondo regnava il caos a Tonga il covid non è mai arrivato e Zoe non ha mai indossato la mascherina perché si è trovata in una delle poche zone “covid Free” del pianeta. Visto che la situazione si è prolungata la ragazza non si è persa d'animo, ha affittato una casa e nell'attesa di poter rientrare in patria ha frequentato un master on line di comunicazione. In un suo post su instragram per salutare l'isola Zoe ha scritto: È finita - il weekend più lungo della mia vita si è trasformato in un viaggio lungo 1 anno, 5 mesi e 13 giorni. Probabilmente i 531 giorni più veloci della mia vita" e dalla Polinesia è tornata in patria per riabbracciare i suoi cari.