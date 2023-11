CURIOSITÀ Una App che trova lo sbronzo Una novità tecnologica che scoprirà il livello di alcol nel sangue attraverso la voce

Una App che trova lo sbronzo.

Come si fa a capire se una persona è ubriaca? La prima risposta sensata potrebbe essere l'etilometro e tra le soluzioni fai da te, camminare lungo una linea tracciata a terra, sentire l'odore del fiato, o magari vista la tecnologia sempre disponibile attraverso una app.

Sta per arrivare infatti un’app per smartphone che scopre se una persona è troppo ubriaca per mettersi al volante, analizzandola la voce tramite un audio in cui si deve ripetere uno scioglilingua.

A quanto pare, l’alcol cambierebbe la voce e più l’intonazione cambia, più si alzerebbero i livelli etilici nel sangue. I risultati del test hanno dato un’esattezza del 98% grazie ai sensori presenti negli smartphone.

Per svolgere il test, i partecipanti hanno letto alcuni scioglilingua ad alta voce mentre un cellulare, registrava il loro tono vocale.

Sono stati anche misurati i tassi etilici dei bevitori attraverso un software digitale. Lo studio, che ha visto la partecipazione di 18 adulti da 21 anni in su nasce dalla collaborazione tra la Stanford Medicine e l’Università di Toronto.



