Una band formata da Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart

Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart avevano in progetto di formare una band, ma anche se le loro intenzioni erano davvero serie la cosa non si realizzò. A spoilerare questa notizia, alquanto golosa per gli amanti della bella musica, è Rudi Dolezal regista e amico di Freddie, che diresse per i Queen il video de: "These Are The Days Of Our Lives". Tutto nacque ad una festa in casa di Mercury dove c'erano anche Elton Jhon, e Rod Steward, pare che proprio da quest'ultimo sia partita l'idea di formare una super band, arrivando a suggerire anche il nome, "Nose, Teeth & Hair",dalle caratteristiche famose dei loro membri.









Il naso era quello di Rod, i denti ovviamente ce li metteva Freddie e conoscendo i problemi di Elton con i capelli: Hair era per lui. Di questo progetto ne parla anche Rod Stewart nella sua autobiografia: "I Queen affittarono una villa a Bel Air, Los Angeles, e io e Elton passammo una lunga sera a parlare con Freddie, una persona dolce e divertente alla quale ero davvero affezionato. Parlammo della possibilità di formare un supergruppo composto da noi tre.

Il nome che avevamo in mente era Nose, Teeth & Hair, una sorta di omaggio alle nostre peculiarità estetiche. L'idea era quella di presentarci vestiti come le Beverley Sisters. Purtroppo però in qualche modo questo progetto non approdò mai in porto, insomma alla fine non se ne fece nulla.

I più dispiaciuti, manco a dirlo siamo noi che amiamo la musica e in particolare quella di questi tre fuoriclasse...peccato un occasione persa!