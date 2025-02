CURIOSITÀ Una biblioteca per Giulia Librerie per ragazzi Cleio ha avviato un’iniziativa speciale per sostenere la Fondazione Giulia Cecchettin

Una biblioteca per Giulia.

La rete nazionale di librerie per ragazzi Cleio ha avviato un’iniziativa speciale per sostenere la Fondazione Giulia Cecchettin, creando una biblioteca dedicata ai più giovani con libri che affrontano temi fondamentali come il rispetto, la gentilezza, la cura degli altri e la lotta contro la violenza di genere.

Questa raccolta di testi sarà utilizzata dalla Fondazione per eventi e incontri nelle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su valori essenziali per una società più consapevole e inclusiva.

L’iniziativa, denominata Una biblioteca per Giulia, nasce dalla collaborazione tra Cleio, le case editrici per ragazzi e la rivista Andersen, che ha curato la selezione dei titoli. La bibliografia include oltre 160 libri suddivisi per fasce d’età, dai neonati fino ai ragazzi di 14 anni e oltre, con sezioni dedicate a temi come l’amore, il corpo, il femminile e il rapporto con gli altri.

Le librerie aderenti al circuito Cleio inviteranno i propri clienti ad acquistare e donare i volumi scelti, contribuendo così alla crescita di questa speciale biblioteca.

L’iniziativa si sviluppa in due momenti principali: dall’8 al 16 marzo nelle librerie partecipanti si terranno eventi e attività incentrati sui libri e sui temi trattati nel progetto, mentre fino al 31 marzo sarà possibile effettuare donazioni di volumi direttamente in negozio.

Anche le stesse librerie si impegneranno a donare una parte della bibliografia, per garantire alla Fondazione un’ampia disponibilità di testi.

